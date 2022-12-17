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9:00, 17 декабря 2022 года Сегодня в Орле пройдут масштабные соревнования по брейкингу Участники поборются за Кубок Губернатора по танцевальному спорту.





Сегодня, 17 декабря, в Орле состоится Кубок Губернатора по танцевальному спорту. Участники поборются за призы в дисиплине брейкинг.



Проходить состязания будут в разных возрастных категориях: мальчики-девочки 7-9 лет, юноши-девушки 10-12 и 13-15 лет. Также отдельная номинация вне спортивной программы - дети до 6 лет.



Как сообщает пресс-служба регионального правительства, судить соревнования будут уважаемые тренеры, спортсмены и руководители клубов области, имеющие судейскую категорию.



Открытие соревнований запланировано на 10.50, локация - ТМК "Гринн".









Ольга СУПОНЕВА





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