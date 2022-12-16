Орловцам рассказали, как выбрать новогоднюю елку

Инструкцию опубликовал Роспотребнадзор.

Роспотребнадзора по Орловской области, живое дерево можно купить на елочном базаре или в лесничестве. Новогодние ярмарки с середины декабря открываются на розничных рынках и территориях, прилегающих к торговым центрам. Специалисты напоминают, что покупать елки По информации управленияпо Орловской области, живое дерево можно купить на елочном базаре или в лесничестве. Новогодние ярмарки с середины декабря открываются на розничных рынках и территориях, прилегающих к торговым центрам. Специалисты напоминают, что покупать елки " с рук " незаконно.

Если живое дерево купить до двадцатых чисел декабря, то елка быстро осыплется. Ствол должен быть толстым и без трещин, ветви – гибкими, а иголки – изумрудного цвета и эластичными. Если при небольшой тряске дерева иголки сыплются на землю, то дерево брать не стоит.

После покупки дерево нужно поместить в пластиковую сетку, а придя домой на 2-3 часа отправить его в прохладное место, например, на балкон.

– Качественная и безопасная елка должна быть изготовлена из огнеустойчивых материалов или обработана специальными составами, исключающими возгорание. На упаковке елки обязательно должна присутствовать информация о пожарной безопасности. Если материал, из которого сделано новогоднее дерево, легко воспламеняется, это очень опасно, - отмечают в ведомстве.

Еще один важный момент – маркировка. На русском языке покупатель должен узнать дату изготовления, материал, данные о производителе и предприятии.