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18:45, 16 декабря 2022 года На выходных в Орле ожидается оттепель и снегопад Публикуем подробный прогноз погоды на 17-18 декабря.





В эти выходные погода в Орле будет с переменчивым настроением. Сперва ожидается оттепель с мокрыми осадками, а затем мороз и снегопад. Публикуем подробный прогноз на 17-18 декабря.



Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 17 декабря в городе облачно. В ночные часы снег и температура -4, днем до +1 и снег с дождем. Ветер юго-восточный 3 м/с, атмосферное давление на уровне 743 мм рт.ст.



В воскресенье 18 декабря -4..-3 градуса покажут термометры. Вновь облачно, метеорологи прогнозируют снегопад ночью и днем. Ожидается сильный северный ветер со скоростью 7 м/с. Давление 745 мм рт.ст.



Фото: Ольга Супонева







Ольга СУПОНЕВА





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