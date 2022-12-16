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18:45, 16 декабря 2022 года Система поддержки материнства и детства на Орловщине будет совершенствоваться Родителям окажут как материальную, так и медицинскую помощь.





С 1 января поддержка материнства и детства в России будет совершенствоваться. В рамках нацпроекта "Демография" настоящим и будущим родителям окажут как материальную, так и медицинскую помощь. Не исключение и Орловская область. Среди новшеств - расширение программы неонатального скрининга. Младенцев станут проверять на наличие 36 заболеваний. Сейчас их всего пять. Подробнее - в сюжете Екатерины Габовой.





Екатерина Габова





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