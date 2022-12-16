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17:58, 16 декабря 2022 года При обустройстве Кривцовского мемориала под Болховом украли свыше 2,4 млн рублей Мошенничество вменяют подрядчику.





Прокуратура Орловской области сообщила о возбуждении уголовного дела по статье о мошенничестве в отношении подрядчика, занимавшегося в этом году обустройством территории Кривцовского мемориала. По версии следствия, характеристики используемых строительных материалов и объектов были изменены, что привело к снижению общей стоимости работ на сумму более 2,4 млн рублей по сравнению с проектно-сметной документацией, однако в актах выполненных работ была указана большая сумма, что повлекло к полной оплате контракта из бюджета.



Также ведомство проверит ответственных за принятие и оплату работ. В адрес подрядчика направлена претензия о приведении выполненных работ в соответствие с проектно-сметной документацией.



Напомним, что гарантия на ремонт действует 5 лет.





Орловское Информбюро





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