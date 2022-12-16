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17:53, 16 декабря 2022 года Андрей Клычков побывал в зоне проведения СВО Губернатор доставил посылку в Луганскую область.





Глава региона 16 декабря в социальных сетях сообщил, что бойцы, участвующие в специальной военной операции, передали орловцам огромный привет.





Сергей СИЛАЕВ





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