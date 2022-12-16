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21:00, 16 декабря 2022 года На улицы Орла выйдут новогодние трамвай, троллейбус и автобус Транспорт будет ходить с 31 декабря по 3 января.





правительства региона, трамвай будет курсировать на городском маршруте По информации пресс-службырегиона, трамвай будет курсировать на городском маршруте №3 " ТТП - Химмаш". Вагон украшают более семисот огней и рисунок. Внутри салона орловцы услышат новогодние песни. Трамвай запустят третий год подряд. ТТП - Химмаш". Вагон украшают более семисот огней и рисунок. Внутри салона орловцы услышат новогодние песни. Трамвай запустят третий год подряд. Преображение ждет и троллейбус №6. Он украшен синими светодиодами и тематическими наклейками. Новинка года – на маршруте №16. Низкопольный ЛиАЗ тоже обрадует местных жителей.





Сергей СИЛАЕВ





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