Коротко о главном

"Вести-Орел" в 21:05 на телеканале "Россия".

- Орловщина присоединилась к акции "Елка желаний";

- Когда беременность - в радость;

- Как поддерживают семьи с детьми на Орловщине?

- На лыжи или на коньки?

