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11:00, 17 декабря 2022 года Школьнице из Орловской области вручили медаль Анне Низамовой вручили медаль за спасение человека.





Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, ученица 9-класса Звягинской школы Анна Низамова в день Героев отечества была удостоена медалью "Юный герой". Награду девочка получила за спасение малолетней сестры из горящего дома.



Минувшим летом в доме многодетной семье из деревни Извеково из-за замыкания электропроводки возник пожар. «Я выскочила во двор и увидела, что горит наша летняя кухня, − рассказала Аня Низамова корреспонденту районной газеты. – За стенкой была детская комната, где спала младшая сестра Милана. Эта комната тоже начала гореть. Огнем выбило оконные стекла, горели стены, пол. Я забежала туда, схватила Милану в охапку, вынесла на улицу и отдала кому-то из соседей на руки. Потом попросила мужчину-соседа помочь мне вынести из дома тяжелый ящик, где лежали все документы. Вместе успели спасти из огня еще кое-какое имущество». За проявленное бесстрашие и спасение жизни Анну пригласили стать участницей «Форума маленьких героев» в Москве, где в числе 25 детей из 12 регионов России наградили медалью «Юный герой».



Фото:Пресс-служба Правительства Орловской области





Александра Бахтина





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