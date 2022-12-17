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11:34, 17 декабря 2022 года В Орле предприятие ООО «САНА» повысило производительность труда Производительность повысилась благодаря национальному проекту.





16 декабря на орловском предприятии ООО «САНА» прошел день информирования, на котором участники рабочей группы предприятия рассказали о проделанной работе за 6 месяцев в рамках реализации Федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». На предприятии был проведен АВС анализ на основании которого был изменен алгоритм хранения товара на складских стеллажах, на участке комплектования и отгрузки был установлен стеллаж для хранения мелкоштучных медицинских изделий, что значительно сократило время комплектования заказа, об этом сообщила пресс-служба Правительства Орловской области.



Фото: Пресс-служба Правительства Орловской области.





Александра Бахтина





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