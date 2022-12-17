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12:00, 17 декабря 2022 года Посетить конезавод в Орловской области можно без записи Прогуляться по территории Злынского конезавода и увидеть, как живут лошади, теперь можно без предварительной записи.





Как сообщает пресс-слубжа Правительства Орловской области, прогуляться по территории можно в сопровождении сотрудника конезавода увидеть, где и как живут лошади, проникнуться атмосферой и природой местности. Продолжительность прогулки - 30 минут. Дети до 5 лет - бесплатно. Обращаем внимание, что катание на лошадях в данную услугу не входит. Данный вид услуги доступен в рабочее время с 8:00 до 17:00 часов. А если у жителей области и гостей региона возникнет желание узнать больше о Злынском конезаводе, побывать в доме-музее Усадьбе В.Н. Телегина, покататься в экипаже и покормить лошадей, то Злынский конезавод ждет всех желающих на экскурсиях 17, 24, 31 декабря, а также 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января. Начало экскурсий в 14:00. Экскурсии без записи. Телефон для справок +7 (920) 282-32-52.









Александра Бахтина





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