В Орловской области готовят новогоднюю посылку для участников СВО

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13:00, 17 декабря 2022 года
В Орловской области готовят новогоднюю посылку для участников СВОЖители Покровского района собирают вещи, продукты, медикаменты и многое другое для формирования гуманитарного груза.
Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, терапевт Покровской центральной районной больницы Елена Васильева уже несколько раз выезжала с волонтерской миссией.
Врач рассказала газете «Сельская правда» все началось с письма от Орловской областной общественной организации «Союз десанта и специальных подразделений» Всероссийского Союза общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России» с просьбой оказать помощь в приобретении медикаментов, оборудования и прочего.
На собрании коллектива больницы было принято решение поддержать ребят.
Покровцы уже дважды побывали в Донецке и Луганске.
Посетили детский реабилитационный центр в Луганске, где проживают тридцать детей в возрасте от 3 до 18 лет. В новый груз по их заказу войдут новогодние подарки, одежда, игрушки и т.д.
Фото: Пресс-служба Правительства Орловской области.
Александра Бахтина