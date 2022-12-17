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13:00, 17 декабря 2022 года В Орловской области готовят новогоднюю посылку для участников СВО Жители Покровского района собирают вещи, продукты, медикаменты и многое другое для формирования гуманитарного груза.





Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, терапевт Покровской центральной районной больницы Елена Васильева уже несколько раз выезжала с волонтерской миссией. Врач рассказала газете «Сельская правда» все началось с письма от Орловской областной общественной организации «Союз десанта и специальных подразделений» Всероссийского Союза общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России» с просьбой оказать помощь в приобретении медикаментов, оборудования и прочего. На собрании коллектива больницы было принято решение поддержать ребят. Покровцы уже дважды побывали в Донецке и Луганске. Посетили детский реабилитационный центр в Луганске, где проживают тридцать детей в возрасте от 3 до 18 лет. В новый груз по их заказу войдут новогодние подарки, одежда, игрушки и т.д.

Фото: Пресс-служба Правительства Орловской области.







Александра Бахтина





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