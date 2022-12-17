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14:00, 17 декабря 2022 года В Орловской области прошли учения по ликвидации пожаров В поселке Покровское личным составом 30 пожарно-спасательной части проведены практические занятия.





Как сообщает пресс-служба МЧС Орловской области, информация о пожаре была передана в пожарно-спасательную службу. На вызов прибыло два отделения 30 пожарно-спасательной части. Боевые действия по спасению людей с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания и использованию спасательных устройств, и тушению условного пожара. Пожарные стволы были поданы в горящее помещение. Условный пожар был локализован и полностью ликвидирован. Кроме этого пожарными был обнаружен и спасен работник, находившийся в здании.











Александра Бахтина





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