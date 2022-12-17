Главная » Новости



15:06, 17 декабря 2022 года В Орле завершились учения по гражданской обороне Командно штабные тренировки длились два дня. Отрабатывали алгоритм действий в случае опасной ситуации.





Это - своего рода тренировка для органов управления экстренного реагирования на опасные ситуации различного характера. Отрабатывают алгоритм своих действий не на бумаге, а реально, на месте. Это быстрая выдача средств индивидуальной защиты, развёртывание эвакуационных пунктов, проверка состояния защитных сооружений.





Всеволод Трифонов





Новости СМИ2