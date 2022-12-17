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16:07, 17 декабря 2022 года Орел продолжает поддерживать наших бойцов на фронте Сейчас собирается новогодний гуманитарный груз, который поедет накануне праздника в Луганск.





Региональное отделение партии "Единая Россия" занимается волонтерством с начала СВО, оно так же активно включилось в работу по оказанию помощи жителям освобожденных территорий.

Заедут и в детские дома что бы вручить весточку от деда мороза воспитанникам двух детских домов. Большой вклад в формирование гуманитарного груза оказывают организации, предприятия и неравнодушные жители Орла.





Даниил Борисов





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