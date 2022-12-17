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17:10, 17 декабря 2022 года На Орловщине создаётся первый промышленно-туристический маршрут Он проляжет через крупные заводы региона. Желающие смогут побывать на производстве плитки, кабеля, крепежа, мебели, или, например, на конезаводе. Над созданием экскурсий трудится группа федеральных экспертов промтуризма. Подробнее в следующем сюжете.











Антон Киселёв





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