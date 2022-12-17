Главная » Новости



18:13, 17 декабря 2022 года Орловцам рассказали о пользе занятий на свежем воздухе Зима постепенно вступает в свои права, а значит - пора вставать на лыжи. Впрочем, зимних видов спорта - не мало. О пользе занятий на свежем воздухе и как к ним подготовится – расскажет Анастасия Дороховой.











Анастасия Дорохова





Новости СМИ2