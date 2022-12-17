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20:00, 17 декабря 2022 года В Орловских больницах будут бесплатно проводить тестирование на грипп и другие вирусные инфекции Проходить тест все посетители теперь будут по полису ОМС.





Постановление о порядке тестирования подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Соответствующее решение принято в связи с ростом случаев заболевания гриппом, в том числе - в сочетании с коронавирусом. Исследование позволит снизить риски осложнений для заболевших.





Юлия Сулим





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