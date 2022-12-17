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21:00, 17 декабря 2022 года Орловская Торгово-Промышленная палата отметила юбилей Союзу исполнилось 30 лет.





Он насчитывает сегодня почти 400 компаний-участников, которым оказывается под сотню видов различных услуг: от сертификации до обеспечения безопасности ведения бизнеса. Торгово-промышленная палата ежегодно организовывает сотни мероприятий для развития предпринимательства. И сегодня, в свой юбилей, они отметили самых активных партнёров союза





Антон Киселёв





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