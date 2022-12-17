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12:24, 17 декабря 2022 года В Орле проходит праздник "Спорт в новый год" В нем принимают участие семейные команды.





В их числе - ребята с особенностями здоровья. Праздник начался с новогоднего спектакля, главными героями которого стали Заяц и Волк, а также Дедушка Мороз.





Анастасия Дорохова





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