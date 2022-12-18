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9:00, 18 декабря 2022 года Новосильский краеведческий музей отремонтируют в рамках национального проекта "Культура" На обновление учреждения в следующем году выделят 20 миллионов рублей.





В 2023-м году Новосильский краеведческий музей получит финансирование в размере 20 миллионов рублей на проведение ремонта. Об этом сообщает региональный информационный портал. Деньги выделят в рамках национального проекта "Культура".



В планы работ входят ремонт подвала, переустройство внутренних помещений и старинной лестницы, установка новых окон и дверей, оснащение современным экспозиционным оборудованием.



Фото районной редакции газеты "Новосильские вести"





Орловское Информбюро





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