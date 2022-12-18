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10:00, 18 декабря 2022 года Троснянские мастера изготавливают походные печи для участников СВО Материалами для работы обеспечивают индивидуальные предприниматели.





Коллектив жилищно-коммунального предприятия Троснянского района мастерит переносные металлические печки для бойцов, участвующих в СВО. Об этом сообщает региональный информационный портал. Идею поддержали индивидуальные предприниматели. Они предоставили рабочим вытяжные трубы, горелки с пьезорозжигом и баллончики для быстрого розжига.



Получились печки из толстостенного металла, работающие как на твердом, так и на жидком топливе. Чертежами поделились курские волонтеры "Дикие медведи", активно сотрудничающие с воинскими подразделениями.



Фото газеты "Сельские зори"





Орловское Информбюро





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