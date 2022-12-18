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11:00, 18 декабря 2022 года Орловские школьники поучаствуют в экспедиции на Северный полюс Десятидневное путешествие - награда за победу во всероссийском просветительском проекте "Ледокол знаний 2023".





Выпускница образовательных смен регионального центра "Созвездие Орла" Софья Корягина и восьмиклассник школы №12 г. Орла Ярослав Воропаев выиграли путешествие на ледоколе "50 лет Победы", - сообщает региональный информационный портал. Научно-образовательная экспедиция по маршруту Мурманск - Северный полюс - земля Франца-Иосифа - Мурманск пройдет летом следующего года.



Участие в экспедиции - награда за победу во всероссийском просветительском проекте "Ледокол знаний 2023". Софья Корягина отличилась в треке "Наука и окружающая среда" среди школьников 15-16 лет, Ярослав Воропаев - в треке "Наука и технологии" среди школьников 12-14 лет.



Фото из архива









Орловское Информбюро





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