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12:00, 18 декабря 2022 года

В Мценске отметили 30-летие школы кружевниц

Местные мастерицы регулярно участвуют во всероссийских и международных фестивалях и конкурсах.


Мценская школа кружевниц отметила 30-летие со момента своего основания. Как сообщает региональный информационный портал, педагогам школы Анне Шалыгиной и Ольге Архиповой были вручены грамоты главы города Мценска и юбилейные медали "85 лет Орловской области". Особую благодарность выразили основательнице школы кружевниц – Нине Савенковой.

История мценского кружевоплетения начинается с конца XVIII века, когда фрейлина Екатерины II Анна Протасова открыла мануфактуру на 1 200 мастеров, закрывшуюся после смерти Протасовой в 1826 году. В конце XIX века княгиня Анна Тенишева открыла школу кружевниц в городе Мценске для девочек 8-12 лет. Она работала до революции. Все это время работы мастериц пользовались мировым признанием. Новую школу открыли в 1992 году усилиями Нины Савенковой. Сегодня местные рукодельницы регулярно участвуют во всероссийских и международных фестивалях и конкурсах.


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