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13:00, 18 декабря 2022 года Ливны получили полторы сотни контейнеров для сухих отходов До нового года ожидается поставка еще 270 баков.





В рамках регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология" Ливны получили 169 контейнеров для сухих отходов. До нового года ожидается поставка еще 270 баков. Об этом сообщает региональный информационный портал. Контейнеры установят на мусорных площадках многоквартирных домов и улиц частного сектора.



На приобретение контейнеров было выделено 5,1 млн рублей.



Фото: администрация города Ливны





Орловское Информбюро





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