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7:30, 19 декабря 2022 года 19 декабря в Орле ожидается легкий мороз Днем столбики термометров покажут -7°C.





19 декабря жителей Орла ожидает небольшой мороз. Средняя температура воздуха днем прогнозируется на отметке в -7°C. На небе – переменная облачность, без осадков.



Ветер западный, скорость не превысит 6 м/c. Атмосферное давление – 756 мм рт. ст.



Данные предоставлены Росгидрометцентром.





Орловское Информбюро





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