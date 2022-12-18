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14:00, 18 декабря 2022 года

Михаила Потуроева переизбрали атаманом Орловского отдельского казачьего общества

Срок полномочий составит 5 лет.


Казачий полковник Михаил Потуроев на пять лет переизбран атаманом Орловского отдельского казачьего общества ВКО "ЦКВ". Об этом сообщает портал областного правительства. Также был утвержден состав Совета атаманов Орловского отдельского казачьего общества Войскового казачьего общества "Центральное казачье войско".

Сегодня казаки активно участвуют в охране общественного порядка, в просветительских и волонтерских акциях, а также помогают армии. Орловским казачеством передано в зону СВО свыше 100 тонн помощи. Казаки проходят военную службу в Четвертой гвардейской танковой Кантемировской дивизии и других казачьих воинских частях.

Фото: портал правительства Орловской области


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