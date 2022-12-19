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8:30, 19 декабря 2022 года Студенты орловского техникума изготовили десяток полевых печей для военных Буржуйки передадут в Луганскую Народную Республику.





Учащиеся орловского реставрационно-строительного техникума изготовили для нужд участников СВО 11 походных печей. Об этом сообщил глава регдепаратмента образования Алексей Карлов. Буржуйки передадут в Луганскую Народную Республику. Печи сделали разборными и универсальными, подходящими для обогрева и приготовления еды, просушки вещей в полевых условиях.



Фото со страницы Алексея Карлова в социальной сети "ВКонтакте"





Орловское Информбюро





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