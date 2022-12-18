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15:00, 18 декабря 2022 года Орловец ушел из гостей без телефона Полицейские подозревают в преступлении другого участника посиделок.





В Орле установили подозреваемого в краже сотового телефона стоимостью в 15 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Орловской области. Потерпевший сообщил, что до потери гаджета находился в гостях, поэтому правоохранители проверили других участников посиделок. Так они вышли на 27-летнего молодого человека. Как выяснилось, телефон он успел сбыть, сейчас полицейские ищут аппарат.



Дожидаться приговора парень будет под подпиской о невыезде. В качестве одной из возможных мер наказания является заключение сроком до 5 лет.





Орловское Информбюро





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