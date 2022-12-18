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16:00, 18 декабря 2022 года 18 декабря - День работников органов ЗАГСа 105 лет назад был принят Декрет "О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния".





18 ноября в России отмечается День работников органов ЗАГСа. 18 декабря 1917 года был издан декрет "О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния", но прообраз органов ЗАГСа уходит корнями во времена Петра I, который первым издал указ о регистрации гражданского состояния и поручил церкви записывать в книги данные о родившихся, умерших или заключающих брак.



Первая ассоциация, приходящая на ум при аббревиатуре "ЗАГС" - свадьба. Так, в январе-октябре текущего года орловское управление зарегистрировало 3 945 браков. 2 710 семей решили разойтись.





Орловское Информбюро





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