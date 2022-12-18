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18:00, 18 декабря 2022 года В 2022 году свыше 12 тысяч орловцев покинули регион Таковы десятимесячные данные Орелстата.





В Орловской области зафиксирована миграционная убыль населения, – следует из отчета Орелстата. Так, в январе-октябре текущего года регион покинули 12 309 орловцев, а к нам переехали 10 763 человека. Таким образом, миграционное снижение составило 1 546 граждан. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 882 человека (12 072 уехваших и 11 190 приехавших).



В большинстве своем в этом году люди уезжали в другие регионы России – так поступили 10 341 экс-орловец. Из субъектов России на Орловщину прибыло 8 920 человек. Из-за рубежа в Орловскую область перебрались 1 843 нынешних жителя региона, за границу уехали 1 968 орловцев.





Орловское Информбюро





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