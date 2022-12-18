Главная » Новости



17:00, 18 декабря 2022 года Российским артиллеристам доставили посылку с Орловщины Груз весом 2,4 тонны отвезли советник губернатора Сергей Лежнев и глава Орловского муниципального Роман Жуков.





В расположение артиллеристов, участвующих в специальной военной операции, доставили посылку от Орловской области общим весом в 2,4 тонны. Об этом сообщил советник главы региона Сергей Лежнев. Он вместе с главой Орловского муниципального округа Романом Жуковым передал груз бойцам.



В посылку вошли квадрокоптер, лазерные дальномеры, тепловизор, бензопилы, медикаменты, дизельный генератор, маскировочные сети, инструменты, спальные мешки, лопаты, топоры, утеплитель, походные печи, термобелье, термоноски, фонари, шапки, перчатки, продовольствие, сигареты, средства личной гигиены и так далее.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2