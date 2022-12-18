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19:30, 18 декабря 2022 года

Ограничения по гриппу, мощный снегопад, визит замминистра и свадьба в студии: дайджест новостей Орловской области за 12 -18 декабря

Вспоминаем, что интересного произошло в Орле и области за прошедшую неделю.


По традиции, ГТРК "Орел" собрала для вас недельный дайджест новостей. Вспоминаем, что интересного и важного произошло в Орловской области за прошедшую неделю 12-18 декабря. 

ИЗ-ЗА РОСТА ГРИППА ВВЕДЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ

Исходя из постановления от 15 декабря главного государственного санитарного врача по Орловской области Александра Румянцева, в регионе введены ограничительные и дополнительные противоэпидемические меры против гриппа и острых респираторных инфекций. Только за неделю10 470 человек заболели гриппом и ОРВИ, а темп прироста заболеваемости по сравнению составил 36,3%. Цифры растут во всех возрастных группах.

ОРЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ НАКРЫЛ МОЩНЫЙ СНЕГОПАД

За сутки насыпало столько осадков, что ежедневно коммунальщикам пришлось вывозить тысячи кубометров снега с дорог. На магистрали области вышло больше 400 единиц спецтехники для борьбы с капризами погоды. "Дорожная служба" подготовила более 193 тысяч тонн средств против гололеда. В итоге удалось обеспечить бесперебойное движение транспорта. Кстати, на этой же неделе дорожники получили новые машины. 

ЖИЛЬЦЫ ДОЛГОСТРОЯ НА РОДЗЕВИЧА-БЕЛЕВИЧА В ОРЛЕ УЗНАЛИ СРОКИ СДАЧИ КВАРТИР

С мертвой точке сдвинулись работы: строительство проблемного дома № 5 возобновилось. 

СТУДИЯ ГТРК "ОРЕЛ" СТАЛА ЗАЛОМ СВАДЕБНОГО ТОРЖЕСТВА

Узами брака себя связали наш корреспондент Юлия Сабельникова и мобилизованный Дмитрий.

ШКОЛЬНИЦА ИЗ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛА МЕДАЛЬ

Ученица 9-класса Звягинской школы Анна Низамова в день Героев отечества была удостоена медали "Юный герой". Награду девочка получила за спасение малолетней сестры из горящего дома. 


РОСГВАРДЕЙЦЫ ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ ИЗ ЗОНЫ СВО

Дома их встретили с почестями не только родные, но и земляки. 

- Орловщина гордится нашими войнами, чтит их подвиги и всегда встречает хлебом и солью. Я горд за этих неравнодушных жителей региона, выражаю им слова глубокой признательности за гостеприимство и радушный прием наших доблестных земляков, - отметил губернатор Андрей Клычков.

ЗАММИНИСТРА ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ ПОСЕТИЛ ОРЕЛ

Александр Бугаев встретился с губернатором, а также поучаствовал в открытии Всероссийского форума студенческих спортивных клубов.

ПРИЮТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ В ОРЛЕ РИСКУЕТ НЕ ОТКРЫТЬСЯ ДО КОНЦА ГОДА

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямой линии с жителями региона 12 декабря сообщил, что приют для бездомных животных в Орле может быть не готов к концу текущего года. В данный момент работа по приюту существенно активизирована, пени Госзаказчик собирается взыскать через суд.


Ольга СУПОНЕВА
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