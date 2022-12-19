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9:27, 19 декабря 2022 года На Орловщине готовы помогать женщинам отказываться от абортов В регионе работают специальные учреждения поддержки.





В этом году в Орловской области прервали беременность около 2,5 тысячи женщин. На Орловщине работают специальные учреждения поддержки, призванные помочь отказаться от аборта - буквально недавно в Орле для этих целей открыли новый МФЦ. В теме разбиралась Александра Бахтина.





Александра Бахтина





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