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10:00, 19 декабря 2022 года За выходные в Орловской области произошло больше 20 пожаров Полыхали жилой дом, летняя кухня и баня





За выходные 17-18 декабря в Орловской области случилось больше двух десятков пожаров. В том числе, тушили спасатели жилой дом, летнюю кухню и баню.



В Никуличах под Орлом в субботу, глубокой ночью, случилось возгорание на летней кухне. Сгорели мебель, холодильник. Огонь пожарным удалось усмирить. Предположительно, он разгорелся из-за аварийного режима работы электроустановок.



В тот же день, и снова в пригороде Орла, в деревне Вязки, полыхала баня. Пожар случился из-за перегрева печи.



А в ночь на воскресенье в деревне Павлово Залегощенского района разбушевался пожар в жилом доме, строение выгорело на площади в 80 квадратов. Предположительно, возгорание произошло из-за нарушения правил безопасности при истопке печи.



Никто не пострадал в этих происшествиях, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.





Ольга СУПОНЕВА





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