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10:30, 19 декабря 2022 года На Орловщине выбрали лучшие знаменные группы Подведены итоги областного смотра-конкурса "Служу России".





В Орловской области состоялся финал второго регионального конкурса знаменных групп. Ребята соревновались в двух направлениях: теоретическая часть и практическая.



В категории от 12 до 15 лет лучшими стали "Кадеты Орловщины" из СОШ №2 г. Орла, а среди участников в возрасте от 16 до 18 лет пальму первенства завоевала команда "Пограничный секрет" из СОШ №26. Подробнее - в сюжете Екатерины Габовой.





Екатерина Габова





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