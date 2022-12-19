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13:00, 19 декабря 2022 года

Орловцы, на которых начислены чужие долги, могут решить проблему через Госуслуги

Случается, что задолженность нависает над тезками реальных должников.


Как рассказали в пресс-службе регуправления ФССП, если на тезке должника числится чужой долг, то можно решить эту проблему онлайн. Нужно на портале Госуслуг  воспользоваться сервисом "Подача заявлений и ходатайств в Федеральную службу судебных приставов". В пункте "Кем вы являетесь в исполнительном производстве?" выбрать вариант "На мне числится чужой долг. Я хочу его оспорить".

В заявлении нужно указать сведения о долге, номер исполнительного производства и загрузить скан паспорта. Также можно оспорить по ошибке начисленный долг через сервис Интернет-приемной ФССП. 




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