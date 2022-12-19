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13:00, 19 декабря 2022 года Орловцы, на которых начислены чужие долги, могут решить проблему через Госуслуги Случается, что задолженность нависает над тезками реальных должников.





Как рассказали в пресс-службе регуправления ФССП, если на тезке должника числится чужой долг, то можно решить эту проблему онлайн. Нужно на портале Госуслуг воспользоваться сервисом "Подача заявлений и ходатайств в Федеральную службу судебных приставов". В пункте "Кем вы являетесь в исполнительном производстве?" выбрать вариант "На мне числится чужой долг. Я хочу его оспорить".



В заявлении нужно указать сведения о долге, номер исполнительного производства и загрузить скан паспорта. Также можно оспорить по ошибке начисленный долг через сервис Интернет-приемной ФССП.









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