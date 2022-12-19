Главная » Новости



12:00, 19 декабря 2022 года Записаться к врачу в Орловской области можно по единому номеру 122 Он действует для всех поликлиник нашего региона.









Специалисты примут звонок с 9.00 до 18.00 по будням. Они запишут к терапевту или другому врачу или помогут вызватьдоктора на дом. Это упрощает взаимодействие пациентов с больницами: не нужно рано утром занимать очередь, чтобы взять талон или дозваниваться до регистратуры. Департамент здравоохранения Орловской области напомнил жителям региона, что записаться к врачу можно по единому номеру 122. Он действует для всех поликлиник нашей области.Специалисты примут звонок с 9.00 до 18.00 по будням. Они запишут к терапевту или другому врачу или помогут вызватьдоктора на дом. Это упрощает взаимодействие пациентов с больницами: не нужно рано утром занимать очередь, чтобы взять талон или дозваниваться до регистратуры.





Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2