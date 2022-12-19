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11:30, 19 декабря 2022 года Орловская область получит многомиллионное финансирование на размещение и питание беженцев Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.





Распоряжением правительства Российской Федерации Орловской области выделено 35,5 млн рублей на размещение и питание граждан, прибывших с территорий Украины, ДНР и ЛНР. Деньги предоставлены на компенсацию понесенных областью расходов, - сообщает ТГ-канал "Телеграммы из Орла".





Орловское Информбюро





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