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12:30, 19 декабря 2022 года На ярмарке в Орле жители вновь собрали посылку для военных Неравнодушные орловцы принесли сладости, новогодние подарки и теплые носки, которые передадут бойцам СВО.





В минувшие выходные в Орле на ярмарках выходного дня вновь шел сбор посылок для бойцов СВО. Неравнодушные горожане приносили передачи, которые отправятся военнослужащим: продукты, новогодние подарки, теплые вещи и другое.



Так, одна из местных жительниц собственноручно связала для военных носки.



- Принесла семь пар носков для наших ребят на передовую к Новому году. Вязала их сама, с любовью и теплотой. Пусть наша помощь сподвигнет их на великие подвиги, и победа будет за нами! Мы ждем их домой здоровыми! - отметила орловчанка.



Фото: администрация Орла





Ольга СУПОНЕВА





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