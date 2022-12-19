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11:00, 19 декабря 2022 года Орловцам рассказали о пользе занятий на свежем воздухе Готовиться к ним нужно с умом.





В Орловской области начался зимний спортивный сезон. Это отличная возможность закалить тело. Готовиться к этому нужно заранее - рассчитав собственные возможности и подогнав экипировку. О тонкостях зимнего спорта - в материале Анастасии Дороховой.





Анастасия Дорохова





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