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14:00, 19 декабря 2022 года Орловский театр кукол представил зрителям "Репку" на новый лад В привычную сказку внесли творческие коррективы.





В Орловском кукольном театре состоялся премьерный показ спектакля "Репка". В привычный сценарий сказки внесли творческие коррективы, придав особую роль Мышке.



Еще один показ пройдет 7 января. После спектакля можно заглянуть к Деду Морозу, пообщаться с ним и сфотографироваться.











Юлия Опанасюк





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