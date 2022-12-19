Главная » Новости



10:41, 19 декабря 2022 года В Орле сегодня на уборку снега вышли 36 машин и 81 дворник Администрация опубликовала план расчистки улиц на 19 декабря.





Борьба с последствиями капризов погоды продолжается в Орле. Сегодня на уборку улиц вышли 36 машин и 81 дворник. Подробный план уборки на 19 декабря опубликовала горадминистрация.



Расчищают, вывозят снег и посыпают дороги реагентами тракторы, КДМ, самосвалы, погрузчики и другая техника. Уборка пройдет во всех районах областного центра, на мостах. Помимо дорог, пройдет и чистка тротуаров: на Болховском шоссе, Приборостроительной, Цветаева, 1-й Курской, 5 Августа, мосту Дружбы и в других местах. Полный график уборки есть здесь.









Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2