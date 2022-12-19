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13:30, 19 декабря 2022 года Орловцы оценили продолжение истории о блогере "Димонстре" В российских кинотеатрах вышла лента "Непослушник 2".





15 декабря в прокат вышла лента "Непослушник 2". Это продолжение истории о пранкере "Димонстре". Главным героем второй части становится отец Анатолий, духовный наставник блогера.



Если в первой части фильма сюжет завязан на бегстве от настоящего, то в новой картине все иначе - здесь герои всеми силами пытаются вернуть прошлое. Центральной темой фильма стали связь поколений и семейные ценности.



Фильм сопровождают уже полюбившиеся многим музыкальные произведения и звездный состав актеров.:Гоша Куценко, Виктор Хориняк, Юрий Кузнецов, Таисия Вилкова.





Екатерина Габова





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