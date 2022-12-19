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11:17, 19 декабря 2022 года
Медцентр в Орле достроит за 3 миллиарда рублей московская фирма"Титаник" должен выплыть стараниями ООО "Стрела".
Стало известно, кто займется завершением строительства многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы. Долгострой, прозванный в народе "Титаником", должен все же открыть свои двери для пациентов стараниями московской фирмы ООО "Стрела". Сумма контракта составляет практически 3 миллиарда рублей.
За эти деньги подрядчик должен заняться инженерными изысканиями, подготовкой проекта и рабочей документации, а также самой стройкой и монтажными работами.
- Заказчиком КУ ОО "Орелгосзаказчик" был инициирован сбор предложений от подрядных организаций о возможности и готовности выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной и рабочей документации, выполнения строительно-монтажных работ на условиях ранее размещенного конкурса. Заявки поступили от 12 компаний. при принятии решения учитывалось наличие права на проведение заявленных работ, опыт и добросовестность организации. К конкурсу были допущены три подрядчика. Лучшим стало ООО "Стрела", - рассказал Алексей Субботин, руководитель Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.
Губернатор Андрей Клычков поручил в течение недели заключить контракт.
Ольга СУПОНЕВА