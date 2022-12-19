Медцентр в Орле достроит за 3 миллиарда рублей московская фирма

Заказчиком КУ ОО "Орелгосзаказчик" был инициирован сбор предложений от подрядных организаций о возможности и готовности выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной и рабочей документации, выполнения строительно-монтажных работ на условиях ранее размещенного конкурса. Заявки поступили от 12 компаний.

при принятии решения учитывалось наличие права на проведение заявленных работ, опыт и добросовестность организации. К конкурсу были допущены три подрядчика. Лучшим стало ООО "Стрела"

, - рассказал Алексей Субботин, руководитель Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.



Губернатор Андрей Клычков поручил в течение недели заключить контракт.