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14:30, 19 декабря 2022 года С нового года на Орловщине начнут выплачивать единое пособие для малообеспеченных семей Выплачивать его будут с момента наступления беременности женщин и до семнадцатилетия детей





С 1 января 2023 года в России вводится единое пособие для малообеспеченных семей. Его будут начислять с момента наступления беременности женщин и до семнадцатилетия детей.



В пособие войдут несколько уже действующих выплат. Это ранее назначаемые ПФР выплаты на беременных, вставших на учет в ранние сроки, выплаты на детей от 8 до 17 лет, а также пособия департамента социальной защиты населения на детей до трех лет, на первого и на третьего ребенка, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет. Те, кто получает их в максимальном размере, за единым пособием могут не обращаться.





Татьяна Тимохина





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