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15:00, 19 декабря 2022 года Орловцам рассказали о кредитной грамотности По статистике, больше трети россиян при возникновении финансовых трудностей оформляют заем. Отдать средства получается не всегда.





Больше 35% россиян при возникновении трудной материальной ситуации берут кредит. Как быть, если нет возможности погасить ежемесячный платеж и в каких обстоятельствах можно признать себя банкротом? Ответы даст адвокат Роман Непомнящий.





Юлия Опанасюк





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