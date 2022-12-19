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15:30, 19 декабря 2022 года Сельские школы Орловщины пополнили полсотни педагогов Помогла программа "Земский учитель".





В ходе трехлетней реализации программы "Земский учитель" в школы Орловской области устроился 51 учитель. Об этом сообщает ТГ-канал "Телеграммы иZ Орла". Лидерство здесь принадлежит Ливенскому району - здесь за два года получили работу девять педагогов.



Число участников программы выросло с 7 до 20 муниципальных образований.



На выполнение программы "Земский учитель" в этом году из федерального бюджета с учетом областного софинансирования в размере 1,4 миллиона рублей было направлено 16 миллионов. Выплата в размере одного миллиона рублей полностью произведена каждому участнику программы этого года.





Орловское Информбюро





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