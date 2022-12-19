Главная » Новости



16:00, 19 декабря 2022 года В Вятском Посаде откроется выставка декоративно-прикладного искусства Работы представит мастер Анна Веревкина.









В преддверии наступающих рождественских праздников Православная Артель объявляет об открытии серии выставок, посвященных традиционным народным ремеслам, изобразительному, декоративно-прикладному искусству и детскому творчеству. Одна из цикла стартует на этой неделе.



- Экспозиция включает в себя живопись, графику, дизайн-проекты, дизайнерскую коллекцию экологической одежды и многое другое. Гостей выставки ждет личная встреча с автором, горячий чай и сладкие угощения, -



Открытие состоится 22 декабря в 15.00, вход свободный.



(0+)

В духовном центре Вятский Посад откроется новая выставка. Изделия декоративно-прикладного искусства представит мастер Анна Веревкина.В преддверии наступающих рождественских праздников Православная Артель объявляет об открытии серии выставок, посвященных традиционным народным ремеслам, изобразительному, декоративно-прикладному искусству и детскому творчеству. Одна из цикла стартует на этой неделе.- Экспозиция включает в себя живопись, графику, дизайн-проекты, дизайнерскую коллекцию экологической одежды и многое другое. Гостей выставки ждет личная встреча с автором, горячий чай и сладкие угощения, - рассказали в Духовно-патриотическом центре "Вятский Посад".Открытие состоится 22 декабря в 15.00, вход свободный.(0+)













Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2