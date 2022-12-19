При поступлении на инженерные специальности хотят ввести четыре обязательных ЕГЭ

С предложением изменить условия поступления в вузы выступил глава Министерства просвещения.

Он подчеркнул, что после того, как вузы разрешили абитуриентам самостоятельно выбирать ЕГЭ по физике или по информатике, выпускники школ стали чаще отдавать предпочтение информатике. При этом он считает, что ребята выбирают информатику, потому что ее легче сдавать. Из-за этого качество знаний по физике упало, о чем говорит снижение среднего балла ЕГЭ в 2022 году.



На уровне Министерства науки и высшего образования сообщили, что физику в школах будут преподавать по-новому. Ведомство совместно с вузами разработало новую концепцию преподавания. Она направлена, прежде всего, на популяризацию физики среди школьников. Предполагается, что благодаря новому подходу в преподавании этот предмет станет для детей более интересным.



По данным Рособрнадзора, средний балл ЕГЭ по физике в 2022 году составил 55,1. За год средние значения снизились на 1 балл. Физику в этом году выбрали лишь 16 процентов выпускников школ. За последние 10 лет популярность физики снизилась в 2 раза.



Самыми востребованными направлениями в этом году стали: «Информационные системы и технологии», «Информатика и вычислительная техника», «Экономика», «Менеджмент», «Юриспруденция», «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», «Лечебное дело». И тенденции этого года продолжаются дальше развиваться.

Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС – в Министерстве просвещения предложили изменить условия поступления в вузы на инженерные направления подготовки. Так, глава ведомства Сергей Кравцов считает, что абитуриенты для участия в конкурсе должны предоставлять результаты не трех, а четырех обязательных ЕГЭ. Это русский язык, профильная математика, физика и информатика. При этом минимальный балл по русскому языку при поступлении в вузы он считает возможным снизить до 24 баллов.- Русский язык, он нужен, но минимальный уровень поставить – 36 или 24 балла. Сделать акцент на математику профильную, физику и отдельно информатику, – сказал министр.